Rocha, Inzunza y exfuncionarios comparecen

México.- El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, el exvicefiscal general sinaloense Dámaso Castro, y el exjefe de la Policía de Investigación (PDI), Marco Antonio Almanza, comparecieron ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En dichas comparecencias, a causa de la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 funcionarios de esta entidad por presunta relación con el crimen organizado, tráfico de drogas y posesión de armas de fuego.