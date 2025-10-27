Santo Jr. hace historia en Tuxtla

La leyenda volvió a brillar, pero esta vez con un nuevo rostro. Santo Jr., nieto del mítico Enmascarado de Plata, hizo su debut en Tuxtla Gutiérrez y desató la locura en el Centro Deportivo Roma, donde los aficionados abarrotaron el recinto para presenciar el histórico momento. Desde su entrada al cuadrilátero, la ovación fue ensordecedora; cada movimiento, cada pose con los brazos en alto evocaba los recuerdos de su abuelo y su padre, quienes en distintas épocas también marcaron huella en ese mismo ring.











