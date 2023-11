Sasil de León habla sobre la continuidad de la transformación de la mano de las mujeres

La senadora Sasil de León agradeció a quienes confiaron en su proyecto que calificó como inedito. "Hace 40 años nací en un país en donde no se castigaba la violencia en contra de las mujeres; nací en un país en donde las mujeres no teníamos oportunidades para poder participar a puestos y a cargos de elección popular. Nací en un país en donde no teníamos una ley para eliminar la violencia en contra de las mujeres y las niñas; hoy de la mano de esta transformación, que encabeza el presidente López Obrador, las mujeres vivimos en otro momento", dijo.