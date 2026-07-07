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SCJN resolverá validez de Comisión de la Verdad

Julio 07 del 2026
Corte atrae asunto relacionado al caso Ayotzinapa. Cortesía
Corte atrae asunto relacionado al caso Ayotzinapa. Cortesía

México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó atraer un recurso de revisión extraordinario, para analizar la validez de la creación de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa.

Por unanimidad de ocho votos, el Máximo Tribunal del país admitió ejercer su facultad de atracción para definir si un juez tiene la facultad de ordenar la creación de una Comisión de la Verdad como mecanismo extraordinario de investigación, al momento de emitir una sentencia de amparo relacionada con un auto de formal prisión por desaparición forzada.


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