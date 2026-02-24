Se deslinda Ceci Flores de Somos México

Hermosillo.- Luego de recibir críticas y agresiones en redes sociales por su participación en la Asamblea Nacional Constitutiva de Somos México, la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, aclaró públicamente que no milita en ningún partido político.

La activista reconocida a nivel nacional por su incansable labor en la búsqueda de personas desaparecidas aseguró que su presencia en el evento tuvo como único propósito visibilizar la crisis de desapariciones que vive el país y reiterar la exigencia de justicia para sus hijos.