Se fortalece el sistema de salud en el país: Sheinbaum

Reconoció la presidenta que es necesario que el personal de salud gane salarios justos y se garanticen sus derechos laborales. Cortesía

Zacatecas.- Con el objetivo de fortalecer el sistema de salud en México y su infraestructura hospitalaria, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunció la construcción de un hospital de tercer nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guadalupe, Zacatecas.

"Me complace hoy anunciarles que ayer tomamos la decisión de que aquí en Guadalupe, no solo a partir de mañana va a iniciar esta Unidad Familiar, sino que aquí vamos a construir un hospital de tercer nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social", informó durante la inauguración de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 58.