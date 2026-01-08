﻿﻿
SÍGUENOS

Se investiga red mexicana desarticulada en España

Enero 08 del 2026
En el operativo más reciente fueron detenidas nueve personas, entre ellas dos ciudadanos mexicanos. Cortesía
En el operativo más reciente fueron detenidas nueve personas, entre ellas dos ciudadanos mexicanos. Cortesía

México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el Gobierno de México ya investiga la posible salida de droga por aduanas nacionales mediante cargamentos de mármol y piedra, luego de que la Policía Nacional de España, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), desarticulara una red de narcotráfico hispano-mexicana dedicada al tráfico de metanfetamina a gran escala.

﻿