Se investiga red mexicana desarticulada en España

México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el Gobierno de México ya investiga la posible salida de droga por aduanas nacionales mediante cargamentos de mármol y piedra, luego de que la Policía Nacional de España, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), desarticulara una red de narcotráfico hispano-mexicana dedicada al tráfico de metanfetamina a gran escala.