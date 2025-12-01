Se invirtió en 2025 más de 579 mil mdp en programas

México.- Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, informó que los programas sociales de la institución apoyaron este año a 18.4 millones de beneficiarios de programas y pensiones de bienestar, y en donde se han invertido en 2025 579 mil 32 millones de pesos.

"En los programas de la Secretaría de Bienestar son 18 millones 494 mil beneficiarios que reciben periódicamente cada dos meses su apoyo, y en este año la presidenta ha cumplido con todos y cada uno de ellos, tanto en su registro como en la dispersión de sus recursos.