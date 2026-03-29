Se pronuncian sobre Israel tras impedir misa

México.- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) lamentó que por el conflicto bélico en Medio Oriente, la policía israelí haya impedido al patriarca latino de Jerusalén celebrar la misa de Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro, y reprobó el uso de la religión como justificación del conflicto.

En un comunicado signado por los obispos Ramón Castro Castro y Héctor M. Pérez Villarreal, expresó su "profundo dolor y unión" con el Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa, ante lo que llamó un "hecho que hiere la libertad religiosa y la sensibilidad de millones de fieles en el mundo en el inicio de la Semana Santa".