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Se termina primaria sin comprender lo leído

Septiembre 01 del 2026
Continúa presentándose un rezago en la lectura desde los primeros años de escolaridad. El Universa
Continúa presentándose un rezago en la lectura desde los primeros años de escolaridad. El Universa

México.- Uno de cada dos estudiantes en México termina la primaria sin comprender lo que lee y 74 % de quienes presentan dificultades de lectura en tercer grado no consigue superar ese rezago al llegar a tercero de secundaria, alertaron Mexicanos Primero y Fondo Alternativa.

Durante la presentación del Compromiso por la Comprensión Lectora en México y el lanzamiento de la campaña "Comprender lo cambia todo", las organizaciones señalaron que 47 % de los estudiantes mexicanos no alcanza el nivel mínimo de comprensión lectora.


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