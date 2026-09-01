Se termina primaria sin comprender lo leído

México.- Uno de cada dos estudiantes en México termina la primaria sin comprender lo que lee y 74 % de quienes presentan dificultades de lectura en tercer grado no consigue superar ese rezago al llegar a tercero de secundaria, alertaron Mexicanos Primero y Fondo Alternativa.

Durante la presentación del Compromiso por la Comprensión Lectora en México y el lanzamiento de la campaña "Comprender lo cambia todo", las organizaciones señalaron que 47 % de los estudiantes mexicanos no alcanza el nivel mínimo de comprensión lectora.



