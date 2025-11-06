Secretaría presenta plan integral contra abuso sexual

México.- Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de Mujeres, indicó que el gobierno traza una ruta para tipificar el abuso sexual en todo el país, tras el acoso que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y refrendó que las mujeres mexicanas "no están solas".

"Buscamos que el abuso sexual sea un delito grave, que sea sancionado en todas las entidades de la República [...] Buscar que el delito de abusos sea similar en todas las entidades para que la sanción sea contundente y para que las mujeres sepan que pueden denunciar cuando viven esta situación", enfatizó.