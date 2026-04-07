Sentencian a tres integrantes de La Barredora

México.- En reposición del procedimiento, un juez federal impuso sentencia condenatoria de hasta 24 años de cárcel a tres integrantes del grupo criminal La Barredora, dedicados a la venta de drogas y armamento, y detenidos en marzo de 2012 por la Fiscalía General de la República (FGR).

El Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), aportó de nueva cuenta las pruebas suficientes para obtener condena contra Jonatan Mendoza Rivera, "El Jona" o "El Jonny"; Crispín Elacio Dolores, "El Cherokee"; y Rodrigo Pérez Rodríguez.