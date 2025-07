Sheinbaum aclara: no está confirmada la muerte de Hernán Bermúdez

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que aún no hay confirmación oficial sobre la supuesta muerte de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria solicitó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que investigue y proporcione detalles al respecto. "No hay información sobre eso... no está confirmada", afirmó.





Bermúdez Requena es investigado por presuntos vínculos con el grupo criminal La Barredora, motivo por el cual enfrenta una notificación roja de Interpol y su búsqueda se realiza ya a nivel internacional. Además, Morena suspendió sus derechos partidarios y perfila su expulsión definitiva. El Gabinete de Seguridad ha abierto una carpeta de investigación para esclarecer su posible implicación con el crimen organizado.