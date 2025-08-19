Sheinbaum celebra el fin del nepotismo en el Poder Judicial









Durante la última sesión extraordinaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Claudia Sheinbaum Pardo calificó como "el fin de una era en el Poder Judicial de nepotismo" el periodo que consideró marcado por amiguismo y favoritismos. Señaló que, aunque existían excepciones, gran parte de la estructura judicial se había reproducido mediante relaciones familiares y personales, limitando la efectividad de la carrera judicial.





La mandataria afirmó que a partir del 1 de septiembre iniciará una nueva etapa en el Poder Judicial, que, aseguró, será más justa y eficiente. Sheinbaum subrayó que esta transformación permitirá que el sistema judicial deje de servir solo a unos cuantos y funcione con mayor transparencia y equidad.