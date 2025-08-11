Sheinbaum condena asesinato de Fernandito y exige esclarecer omisión de autoridades

.





La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el asesinato de Fernandito, un niño de cinco años en Los Reyes, La Paz, y señaló que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga por qué no se atendió a tiempo la solicitud de auxilio presentada por su madre. Subrayó que no puede repetirse que una madre pida ayuda y no reciba respuesta, y precisó que la gobernadora Delfina Gómez y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, mantienen comunicación directa con la familia para brindarle todo el apoyo necesario.





De acuerdo con la FGJEM, el 28 de julio dos mujeres identificadas como Ana Lilia "N" y Lilia "N" secuestraron al menor como garantía de un adeudo de mil pesos. El 4 de agosto, tras la denuncia de la madre, Fernandito fue hallado sin vida en la casa de los presuntos prestamistas. Ese mismo día fueron detenidos las dos mujeres y un hombre identificado como Carlos "N", quienes permanecen en prisión preventiva. La autopsia reveló que murió por golpes en la cabeza y que no recibió agua ni alimento durante su cautiverio, lo que ha generado gran indignación social y cuestionamientos a la actuación de las autoridades.