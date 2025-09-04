Sheinbaum confirma que habló con EU sobre "El Mayo" Zambada en reunión bilateral









La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en su encuentro del 3 de septiembre con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, se abordó el caso de Ismael "El Mayo" Zambada dentro de la agenda de cooperación en seguridad. Señaló que el tema fue planteado por el secretario de Seguridad debido al aumento de delitos en Sinaloa y destacó que México también busca la extradición de objetivos relevantes para la justicia nacional, en reciprocidad con las solicitudes de Washington.





Sheinbaum detalló que se creó un grupo de trabajo bilateral con participación de la SSPC, Sedena, Marina, Cancillería y la FGR, que evaluará periódicamente los avances en temas como la reducción del tráfico de fentanilo y armas. Subrayó que esta cooperación no implica ceder soberanía ni aumentar presencia militar en la frontera, sino coordinar acciones con base en indicadores claros.