Sheinbaum cuestiona reunión de Fox con "Alito"

CdMx.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó el encuentro entre el expresidente Vicente Fox y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y afirmó que el acercamiento refleja la intención de los partidos de oposición de recurrir a figuras de gobiernos anteriores.

Durante su conferencia de prensa de este lunes, la mandataria calificó a Fox como un "traidor a la democracia" y recordó su participación en el proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador y en las elecciones presidenciales de 2006.



