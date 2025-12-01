﻿﻿
Sheinbaum descarta escenarios de riesgo y destaca respaldo al proyecto de la 4T

Diciembre 01 del 2025
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que México enfrente alguno de los escenarios mencionados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador —incluidos la defensa de su gobierno o un eventual golpe de Estado—, al asegurar que el país vive estabilidad y amplio respaldo social hacia la Cuarta Transformación. Celebró la reaparición pública del exmandatario y la presentación de su libro Grandeza, enfatizando que, aunque retirado en Palenque, continúa aportando desde un rol de reflexión.


Sheinbaum afirmó que no existe un distanciamiento entre el gobierno y la ciudadanía, y que la movilización convocada para el 6 de diciembre mostrará nuevamente el apoyo popular al proyecto. Recordó además una conversación con Donald Trump para subrayar los valores sociales que distinguen a México. La mandataria concluyó que la fortaleza del movimiento y la unidad del país hacen innecesaria cualquier intervención extraordinaria del expresidente.

