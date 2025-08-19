Sheinbaum desmiente acuerdo de seguridad "Portero" con Estados Unidos









La presidenta Claudia Sheinbaum negó este lunes la existencia de un acuerdo llamado "Portero" entre México y Estados Unidos, como lo difundieron autoridades estadounidenses. Explicó que únicamente hubo la participación de policías mexicanos en un taller en Texas, pero rechazó que se trate de un operativo bilateral. Además, aclaró que no existe ningún acuerdo con la DEA y desmintió directamente el comunicado emitido por dicha institución norteamericana.





Sheinbaum precisó que el único convenio de seguridad en construcción con Estados Unidos se basa en principios de soberanía, confianza mutua, respeto territorial y coordinación sin subordinación. Recalcó además que toda relación con agencias extranjeras está regulada por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, y detalló que lo único vigente es un acuerdo de seguridad con el Departamento de Estado estadounidense, el cual ya está por concluir tras cumplirse los objetivos del trabajo binacional.