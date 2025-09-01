Sheinbaum destaca cooperación con EE. UU. y fortalezas económicas de México









Claudia Sheinbaum resaltó que México mantiene una relación de respeto mutuo con Estados Unidos, con las tarifas arancelarias más bajas del mundo, y anunció la próxima visita del secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, para definir un marco de seguridad basado en responsabilidad compartida y respeto a la soberanía. También destacó el programa México te abraza, que ha beneficiado a más de 86 mil migrantes que regresan al país, reconociéndolos como "héroes y heroínas de México" y fortaleciendo la cooperación bilateral.





La presidenta subrayó la estabilidad y crecimiento de la economía mexicana, con un crecimiento anual de 1.2%, desempleo de 2.7% e inflación anual de 3.5%. Señaló récords en inversión extranjera directa, aumentos históricos al salario mínimo y la implementación de nuevos programas sociales, como la Pensión Mujeres Bienestar y las Becas Rita Cetina, además de reformas que garantizan seguridad social integral a trabajadores de plataformas digitales.