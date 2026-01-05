Sheinbaum dialoga con líderes de Colombia y España ante crisis en Venezuela





La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que sostuvo conversaciones telefónicas con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el contexto del diálogo internacional derivado de la situación que enfrenta América Latina tras la invasión de Estados Unidos a Venezuela. Detalló que, luego de la llamada con el mandatario colombiano, se convocó a una reunión de cancilleres con la participación de diversos países, y adelantó que este mismo día se llevará a cabo un nuevo encuentro para mantener la coordinación y el contacto entre las naciones de la región.

Respecto a la conversación con Pedro Sánchez, Sheinbaum explicó que abordaron la reactivación de la relación bilateral entre México y España, y precisó que fue el propio mandatario español quien buscó el acercamiento y expresó su solidaridad con América Latina y con México. La presidenta subrayó que no existe una ruptura diplomática con el Gobierno español y recordó que recientemente autoridades de ese país han realizado reconocimientos a los pueblos originarios, en el marco de exposiciones culturales que incluyen muestras sobre mujeres indígenas y piezas arqueológicas de diversas civilizaciones.



