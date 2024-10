Sheinbaum invita a España a iniciar proceso de disculpa

La mandataria aseguro que sobre la elección por medio del voto popular de integrantes del Poder Judicial, no ve ninguna crisis constitucional. Cortesía

México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentó en la conferencia matutina: "Las mañaneras del pueblo", ejemplos sobre disculpas públicas que han realizado distintas naciones por crímenes de lesa humanidad, para con ello animar al gobierno de España a comenzar el proceso de disculpa pública a los pueblos originarios de México.

"Vamos a pasar un video relacionado con el día de mañana, que es 12 de octubre, que hace muchos años y todavía en España el... Antes le llamaban 'el día de la raza', que no tiene nada que ver con razas, porque las razas no existen en los seres humanos; somos una especie y no hay razas, demostrado biológicamente. Ahora le llaman el Día de la Hispanidad. Y vamos a pasar un video sobre todas las disculpas públicas que han hecho presidentes o gobernantes de distintos lugares del mundo, para ver si se anima el día de mañana iniciar este proceso de disculpa pública España a los pueblos originarios de México", puntualizó.