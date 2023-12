"No se trata de nosotros, se trata del pueblo", dijo Claudia. Cortesía

México.- "No se trata de nosotros, se trata de los demás; para todos aquellos que quieran una candidatura, no se trata de uno, no se trata de los míos, se trata del pueblo, se trata del bienestar del pueblo.

"Para todos, todo; para nosotros, nada", fue el mensaje de la precandidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, en Zacapu, Michoacán, donde llamó a militantes y simpatizantes a construir el segundo piso de la transformación.