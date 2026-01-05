Sheinbaum pide a víctimas del accidente ferroviario no dejarse presionar por abogados





La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a las personas afectadas por el accidente del tren interoceánico no dejarse presionar por despachos de abogados que se acerquen con promesas de obtener mayores recursos, al asegurar que el gobierno federal garantizará la reparación integral del daño sin necesidad de intermediarios legales. Durante su conferencia matutina, explicó que, aunque existe plena libertad para presentar denuncias penales o buscar representación jurídica, las víctimas pueden recibir atención directa, gratuita y con acompañamiento integral por parte del Estado.

Sheinbaum señaló que las personas afectadas pueden acudir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, donde contarán con todo el apoyo del gobierno, además de los recursos del seguro contratado por la empresa ferroviaria. Detalló que, tras el fallecimiento de personas y las lesiones registradas —con 11 personas aún hospitalizadas—, la Fiscalía abrió de oficio una carpeta de investigación con peritajes especializados y apoyo de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario para esclarecer las causas y deslindar responsabilidades. La mandataria aseguró que habrá comunicación directa con todas las familias, apoyos adicionales conforme a la Ley General de Víctimas y puso a disposición el número telefónico 55223021 para cualquier persona que haya viajado en el tren durante el accidente.



