Sheinbaum prevé un billón de pesos para programas sociales en 2026









La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el próximo año se invertirá un billón de pesos en programas sociales, una cifra sin precedentes que —subrayó— refleja por qué los gobiernos de la 4T mantienen amplio respaldo ciudadano. Destacó que estos apoyos llegan de manera directa a la población, sin intermediarios ni condicionamientos políticos, a diferencia de lo que ocurría en administraciones anteriores. Recordó que en 2019, primer año de la 4T, la inversión fue de 291 mil millones de pesos, mientras que en 2025 alcanzará 850 mil millones, impulsada por una recaudación adicional cercana a 400 mil millones.





Sheinbaum explicó que este crecimiento se logró sin aumentar impuestos, con una recaudación fortalecida, especialmente en aduanas, donde se obtuvieron 250 mil millones de pesos adicionales. Señaló que el objetivo de ampliar estos recursos es apoyar a quienes menos tienen y consolidar los derechos sociales. Por su parte, Carlos Torres, coordinador de los Programas de Bienestar, informó que este año se beneficiará a más de 33 millones de personas y que se ha ejercido ya el 91 por ciento del presupuesto destinado a estos programas, quedando pendiente únicamente el pago de becas antes de concluir el año.