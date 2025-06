Sheinbaum rechaza sanciones de EE.UU. a bancos mexicanos: "No hay pruebas de lavado"

La presidenta Claudia Sheinbaum desestimó las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, señalando que no existen pruebas que sustenten las acusaciones de lavado de dinero. En conferencia matutina, afirmó que su administración no ha recibido evidencia concreta pese a la solicitud de información por parte de la Secretaría de Hacienda. "Mencionar transferencias financieras entre empresas chinas no es prueba de lavado", enfatizó.





Sheinbaum sostuvo que su gobierno no actuará con base en suposiciones y reiteró que no hay impunidad, pero las acciones deben basarse en pruebas contundentes. "Si hay pruebas, se actúa, no importa quién sea; pero si no hay, no se puede proceder", dijo. Las sanciones estadounidenses vinculan a las instituciones financieras mexicanas con operaciones del narcotráfico y con figuras como Genaro García Luna y el Cártel de Sinaloa, lo que ha generado tensión entre ambas naciones.