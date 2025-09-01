Sheinbaum resalta avances de su gobierno y consolidación de la Cuarta Transformación





Claudia Sheinbaum destacó que su administración se ha guiado por la búsqueda de un México justo, libre y soberano, con participación activa de las mujeres y resultados concretos, como la salida de 13 millones de personas de la pobreza entre 2018 y 2024. Subrayó que su gobierno mantiene cercanía con la ciudadanía, fortalece la democracia y las libertades, y promueve la participación popular sin recurrir a la represión ni a la censura.





La presidenta señaló que la Cuarta Transformación avanza con fuerza, impulsando 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes durante su primer año, incluyendo cambios en el Poder Judicial, la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena y el reconocimiento de pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho. Además, enfatizó reformas de igualdad de género y la consolidación de programas de bienestar como derechos sociales constitucionales.