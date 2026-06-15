Si Trump quisiera salirse del T-MEC, ya lo sabríamos

México.- Si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quisiera dejar de pertenecer al T-MEC, ya lo sabría México, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

En conferencia de prensa, en la que participó vía llamada telefónica, Ebrard dijo que "si el presidente Trump hubiese resuelto ya no estar con el tratado de libre comercio que tenemos, seguramente ya lo sabríamos; es decir, el gobierno del presidente Trump, pues ya lleva más de un año en el poder y hoy por hoy en lo que estamos, pues es prácticamente ya en la revisión del tratado".



