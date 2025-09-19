Simulacro, herramienta de la prevención

México.- Este 19 de septiembre de 2025 se cumplieron 40 años del catastrófico terremoto de 1985, así como ocho años del sismo de 2017, eventos que dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva de los mexicanos.

En este ejercicio se registraron 25 mil 354 inmuebles, la cifra más elevada hasta ahora registrada en un simulacro, indicó la mandataria. "En el marco de los 40 años del sismo de 1985 se ratifica al simulacro como una de las herramientas principales de prevención en la Ciudad de México", dijo.