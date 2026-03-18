México.- En el 88 aniversario de la Expropiación Petrolera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó su compromiso con el futuro energético de la nación y anunció que su gobierno continuará el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas del pueblo de México, por lo que el llamado para avanzar en la soberanía energética es aumentar la producción de gas natural y de fuentes renovables, así como mantener la producción y el procesamiento de petróleo.