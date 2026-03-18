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Soberanía energética es aumentar la producción

Marzo 18 del 2026
Sostuvo la presidenta, en el 88 aniversario de la Expropiación Petrolera, compromiso con el futuro energético. Cortesía
Sostuvo la presidenta, en el 88 aniversario de la Expropiación Petrolera, compromiso con el futuro energético. Cortesía

México.-  En el 88 aniversario de la Expropiación Petrolera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó su compromiso con el futuro energético de la nación y anunció que su gobierno continuará el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas del pueblo de México, por lo que el llamado para avanzar en la soberanía energética es aumentar la producción de gas natural y de fuentes renovables, así como mantener la producción y el procesamiento de petróleo.

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