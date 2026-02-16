SSA ha aplicado más de 16 millones de vacunas

México.- Derivado del incremento en los casos de sarampión en el país, la Secretaría de Salud (SSA) ha aplicado 16 millones 252 mil vacunas contra dicha enfermedad, del 1º de enero de 2025 al 13 de febrero de 2026.

"La Secretaría de Salud hace un llamado a las mamás y papás a revisar esquemas de vacunación de sus hijas e hijos y acudir a los servicios de salud para iniciar o completar la vacunación correspondiente, como una medida fundamental de protección individual y colectiva", invitó la dependencia federal a través de un comunicado.