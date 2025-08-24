Street Fest activa a los tuxtlecos en Caña Hueca

El parque Caña Hueca fue el epicentro del movimiento fitness este fin de semana con la realización del evento Street Fest, una actividad que reunió a decenas de personas en torno al Entrenamiento Funcional y la Calistenia. Desde tempranas horas, los asistentes comenzaron a llegar al emblemático espacio deportivo de la capital chiapaneca, listos para participar en diferentes pruebas diseñadas para poner a prueba fuerza, resistencia y coordinación.











