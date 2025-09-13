Suman 13 fallecidos por explosión de pipa

El Gobierno de la Ciudad de México informó que hasta el momento son 13 personas fallecidas, 40 personas hospitalizadas y 30 personas dadas de alta, tras la explosión de una pipa de Gas LP, en inmediaciones del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.
El Gobierno de la Ciudad de México informó que hasta el momento son 13 personas fallecidas, 40 personas hospitalizadas y 30 personas dadas de alta, tras la explosión de una pipa de Gas LP, en inmediaciones del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.
Septiembre 13 l
Septiembre 12 l
Septiembre 12 l 3 Visitas
Septiembre 12 l 2 Visitas