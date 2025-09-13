﻿﻿
Suman 13 fallecidos por explosión de pipa

Septiembre 13 del 2025
El Gobierno de la Ciudad de México informó que hasta el momento son 13 personas fallecidas, 40 personas hospitalizadas y 30 personas dadas de alta, tras la explosión de una pipa de Gas LP, en inmediaciones del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

 

