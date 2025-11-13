Supercampeones se queda con el título

La Liga Municipal de Soyaló vivió una de las finales más emocionantes de los últimos años en la categoría Infantil Menor. El duelo entre Jrs. y Supercampeones se convirtió en un choque vibrante, lleno de intensidad, talento y dramatismo hasta el último instante, dejando a la afición con un recuerdo que difícilmente se borrará. Los dos equipos llegaron al partido con un torneo sólido, ejecutando estilos de juego distintos pero igual de competitivos, lo que anticipaba un desenlace cerrado.











