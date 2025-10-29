Talo´s amplía su dominio en la primera fuerza

La competencia en la primera fuerza femenil B del Campeonato de Copa 2025 C. Rosario Oralia Madariaga Torres, perteneciente a la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA), sigue creciendo en intensidad. En la jornada cuatro, celebrada en el auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos, el conjunto de Talo´s reafirmó su condición de favorito al conseguir dos victorias que lo mantienen como líder absoluto del certamen.











