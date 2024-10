Tapachula será palanca de desarrollo: Yamil Melgar

Al establecer que "viene una nueva ERA para Tapachula", el alcalde Yamil Melgar Bravo, afirmó que con el trabajo conjunto con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum y el aun gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar, se logrará convertir a esta frontera sur en la palanca del desarrollo regional.

"Somos una frontera de encuentros y de salida al mundo" por lo que aseguró que se dinamizará el intercambio económico y comercial, al contar con las vías de comunicación marítima, aérea y carretera, además de la próxima conclusión de la Línea K del ferrocarril Transístmico.

Con la presencia de los representantes del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el secretario de Economía y Trabajo, Carlos Alberto Salazar Estrada y del gobernador electo, Eduardo Ramírez Aguilar, Viridiana Figueroa García, exalcaldes, representantes de los sectores productivos, empresariales, de colegios de profesionistas y de la sociedad civil, Melgar Bravo presentó un diseño de lo que será su administración.

Pidió a todos sus colaboradores actuar con "sensibilidad, humildad, transparencia, humanismo y amor a sus raíces, así como estar siempre atentos para escuchar a la gente", mostrando su compromiso con los sectores más vulnerables.

Dijo que gestionará la construcción de un centro de carga en seco y frío en el Aeropuerto Internacional, porque "vamos a hacer de Tapachula el más importante polo de desarrollo del Sur-Sureste".

Luego de presentar a los integrantes del Ayuntamiento, la síndica municipal Cleotilde Ortiz Huerta y los regidores, anunció la creación del Instituto de Planeación Municipal, la instalación del Consejo Consultivo Ciudadano y una reingeniería en la administración del Gobierno Municipal, siempre con el acompañamiento de los sindicatos, en virtud a que "vamos a generar un desarrollo territorial y urbano sustentable, sostenible y un banco de proyectos para ponerlos en marcha en conjunto con los tapachultecos".

Indicó además que se le apostará al turismo y se proyectará la chiapanequidad con la finalidad de impulsar las tradiciones, las culturas y la gastronomía, "vamos a mostrar el orgullo de lo que somos".

Asimismo dijo que se atenderán los temas urgentes como el agua potable y las plantas de tratamiento de agua, la recolección de basura y el relleno sanitario, la seguridad y planear el desarrollo sustentable. "Vamos a trasformar a Tapachula por el bienestar de su gente; desde Pavencul hasta Puerto Madero".

Asimismo dijo que trabajará en recomponer el tejido social, en una estrategia de paz y seguridad, con más cámaras de vigilancia y arcos de seguridad.

También se atenderá el fenómeno migratorio, al ser Tapachula donde se concentra el mayor número de extranjeros que ingresan a México por la frontera sur, para lo cual se coordinarán acciones con el gobierno federal, del estado, las agencias internacionales, consulados y organismos de la sociedad civil.

"No les voy a fallar y no voy a defraudar el voto de confianza que me dieron los tapachultecos. Vamos a construir una nueva ERA de paz, armonía y desarrollo en unidad, para impulsar el segundo piso de la transformación de Tapachula", puntualizó.

Melgar Bravo estuvo acompañado de su esposa Beba Pedrero y sus hijas, su hermana y su señora madre, familias y amigos, además de los expresidentes municipales Ezzio del Pino, José Antonio Aguilar Bodegas, Norberto de Gyves Córdova, Adolfo Zamora Cruz, Antonio Díaz Athié, Blas Zamora Martínez, Ángel Barrios Zea, Emmanuel Nivón González, Samuel Chacón Morales, Neftalí del Toro Guzmán y Gladiola Soto Soto.

Recordó a su señor padre, Antonio Melgar Aranda, quien fuera también alcalde de Tapachula y "que desde el cielo nos está viendo. Seguiré su legado basado en el trabajo y en la honestidad".