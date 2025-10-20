Todo listo para la Gran Copa del Sol 2025

En una rueda de prensa celebrada en la capital chiapaneca, el director de la Escuela de Tae Kwon Do Panamericano Interdisciplinario de Tonalá, Juan Marcelino López Funez, dio los pormenores de la Gran Copa del Sol El Desafío de un Campeón 2025, que se llevará a cabo el próximo 25 de octubre en la playa de Puerto Arista. La justa contempla las modalidades de formas en arena y combate con peto convencional y electrónico, además de circuito motriz para las categorías infantiles.











