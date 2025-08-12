Todo un éxito la Carrera de la Juventud 2025

Con una gran participación de atletas y en un ambiente lleno de energía se celebró la Carrera de la Juventud 2025, organizada por el Instituto de la Juventud Municipal (Injuvemp) y el Instituto del Deporte Tuxtleco (Indetux) para promover la actividad física entre las nuevas generaciones. El evento reunió a corredores de distintas edades, que se dieron cita desde temprano en la Calzada de las Personas Ilustres para comenzar los cinco kilómetros que marcaba la ruta.











