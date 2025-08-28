Trifulca en Senado es "autoritarismo" del PRIAN

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la trifulca del pasado miércoles entre el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el presidente de la Mesa Directiva de Senado, Gerardo Fernández Noroña, "muestra lo que es el PRIAN". En conferencia de prensa, señaló que también se muestra una "actitud muy autoritaria" por parte de Alejandro Moreno, de quien comparó su actuar con la forma en que actuaban los porros en su época en la universidad.