Triunfan en la Carrera del Parachico XXVIII

El amanecer de este domingo no fue uno cualquiera. Desde muy temprano, Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo comenzaron a latir al mismo ritmo con la edición XXVIII de la Carrera del Parachico, una competencia que reunió a un total de 20 mil 282 atletas y que volvió a confirmar por qué es considerada una de las manifestaciones deportivas y culturales más importantes de Chiapas. Miles de corredores, familias enteras y espectadores transformaron las calles en un río de colores, esfuerzo y orgullo.











