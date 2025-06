Trump acusa a Elon Musk de consumir drogas y amenaza con cortar contratos gubernamentales

Donald Trump atribuyó el "comportamiento loco" de Elon Musk a un presunto consumo de drogas, según reveló The New York Times. El presidente estadounidense, molesto por los ataques del empresario a su propuesta fiscal —a la que Musk calificó de "abominación"—, señaló en conversaciones privadas que el uso de sustancias como ketamina, éxtasis y hongos habría afectado al dueño de X. Aunque en público evitó comentar directamente, aseguró que no tiene tiempo para pensar en Musk, a quien pasó de llamar "genio" a "loco".





Trump también amenazó con revisar los contratos gubernamentales que tienen las empresas de Musk, como Tesla y SpaceX, aludiendo al gran volumen de subsidios federales que reciben. "Vamos a revisar todo... es mucho dinero", dijo a bordo del Air Force One. Musk, por su parte, no se quedó callado: lo acusó de ingratitud pese a haber financiado su campaña con casi 300 millones de dólares, e incluso pidió su destitución en la red social X. La disputa escaló con acusaciones personales y amenazas sobre programas clave como la nave espacial Dragon, en medio de tensiones políticas y comerciales crecientes.