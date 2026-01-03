Trump afirma que EE.UU. controlará Venezuela tras captura de Nicolás Maduro





El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compareció tras el ataque realizado este sábado en Venezuela y la captura del mandatario Nicolás Maduro, asegurando que su país "controlará Venezuela hasta que haya una transición justa y ordenada". El republicano señaló que analiza respaldar a la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, como parte de un proceso de transición política, y advirtió que su gobierno está preparado para ejecutar un segundo ataque "mucho mayor" si fuera necesario, aunque destacó que el primero fue tan exitoso que quizá no se requiera una nueva ofensiva.

En conferencia de prensa, Trump afirmó que todo el poderío del Ejército venezolano se rindió ante las fuerzas estadounidenses, lo que permitió la captura de Maduro en Caracas durante un apagón provocado como parte del operativo. Detalló que el mandatario fue detenido junto con su esposa, Cilia Flores, y que ambos enfrentarán a la justicia de Estados Unidos. El presidente felicitó al Ejército estadounidense por una operación que calificó como inédita, sin bajas, y aseguró que demuestra que las fuerzas armadas de su país son "las más poderosas del planeta".



