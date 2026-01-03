Trump asegura que Nicolás Maduro fue capturado y trasladado rumbo a Nueva York

Donald Trump afirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, "están en un barco y se dirigen a Nueva York", presuntamente a bordo del buque USS Iwo Jima (LHD-7). En una entrevista con Fox News, el presidente de Estados Unidos dijo haber observado la supuesta operación en tiempo real desde Mar-a-Lago, comparándola con "ver un programa de televisión", y aseguró que ambos fueron extraídos mediante helicópteros.
Según el propio Trump, la operación se caracterizó por su rapidez, precisión y fuerza, al grado de señalar que ningún otro país sería capaz de ejecutar una maniobra similar. Relató que la residencia de Maduro contaba con puertas y áreas reforzadas con acero, pero que fue capturado "tan rápido" que no logró refugiarse, pese a que —afirmó— el equipo estaba preparado incluso para cortar el metal con sopletes de gran potencia.