Trump evalúa imponer aranceles del 20% a importaciones en EE.UU.

Donald Trump analiza la posibilidad de imponer un arancel del 20% a la mayoría de importaciones en EE.UU., según reportes de medios como The Washington Post y The Wall Street Journal. Aunque el mandatario ha declarado que no tomará una medida excesivamente agresiva, la incertidumbre crece, ya que esta sería una de las acciones más drásticas en la guerra comercial impulsada por su gobierno.





Mientras los asesores del presidente continúan deliberando, se espera que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, presente un informe sobre las barreras fiscales que afectan a los productos estadounidenses en el extranjero. Además, el miércoles entrarán en vigor aranceles del 25% sobre automóviles importados, con la excepción temporal de piezas provenientes de México y Canadá.