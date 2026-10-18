Vamos mejorando y por camino correcto en salud

Campeche.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó la rehabilitación del Hospital General del IMSS Bienestar "Dra. María del Socorro Quiroga Aguilar" en Ciudad del Carmen, Campeche, con el que pasó de 62 a 94 camas de hospital y duplicó sus capacidades de atención en las áreas de Pediatría, Urgencias y Terapia Intensiva.

"Este hospital es una muestra de que vamos mejorando y vamos por el camino correcto. La manera de gobernar es distinta, ayer lo dije: caminando, escuchando y transformando, resolviéndole para el bien de la gente", afirmó.



