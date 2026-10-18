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Vamos mejorando y por camino correcto en salud

Octubre 18 del 2026
Atender de manera directa, dijo la presidenta, las necesidades de cada unidad de salud. Cortesía
Atender de manera directa, dijo la presidenta, las necesidades de cada unidad de salud. Cortesía

Campeche.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó la rehabilitación del Hospital General del IMSS Bienestar "Dra. María del Socorro Quiroga Aguilar" en Ciudad del Carmen, Campeche, con el que pasó de 62 a 94 camas de hospital y duplicó sus capacidades de atención en las áreas de Pediatría, Urgencias y Terapia Intensiva.

"Este hospital es una muestra de que vamos mejorando y vamos por el camino correcto. La manera de gobernar es distinta, ayer lo dije: caminando, escuchando y transformando, resolviéndole para el bien de la gente", afirmó.


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