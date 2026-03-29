Van en serio en las candidaturas ciudadanas: PAN

México.- Al insistir en que el PAN "va en serio", el presidente nacional de ese partido, Jorge Romero Herrera, reiteró su llamado a la ciudadanía a participar por una candidatura del blanquiazul para el proceso electoral de 2027.

El dirigente partidista invitó a los mexicanos "poner a prueba" a Acción Nacional como instrumento de cambio para abrir la política a la ciudadanía.

"En el PAN estamos abriendo la política a la ciudadanía, con el 100 % de las candidaturas para quienes quieran dar el paso. Si quieres trabajar por tu país, este es el momento", exhortó.