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Van en serio en las candidaturas ciudadanas: PAN

Marzo 29 del 2026
En el PAN, según dichos de su dirigente, el cambio vendrá desde la ciudadanía. El Universal
En el PAN, según dichos de su dirigente, el cambio vendrá desde la ciudadanía. El Universal

México.-  Al insistir en que el PAN "va en serio", el presidente nacional de ese partido, Jorge Romero Herrera, reiteró su llamado a la ciudadanía a participar por una candidatura del blanquiazul para el proceso electoral de 2027.

El dirigente partidista invitó a los mexicanos "poner a prueba" a Acción Nacional como instrumento de cambio para abrir la política a la ciudadanía.

"En el PAN estamos abriendo la política a la ciudadanía, con el 100 % de las candidaturas para quienes quieran dar el paso. Si quieres trabajar por tu país, este es el momento", exhortó.

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