Van por generalizar pagos digitales con nueva ley

México.- El pasado martes, la Cámara de Diputados recibió la iniciativa para expedir la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, de la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene la finalidad de contar con un marco jurídico para fomentar dichas transacciones.

"La construcción de bienestar no se produce por la sola disponibilidad de la infraestructura, requiere que la aceptación de pagos digitales sea generalizada, que exista mecanismos de identidad que permita los procesos a distancia y que la transición cuente con un marco jurídico de rango legal", explica el documento.



