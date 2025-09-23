Van por reforma a ley de juegos que sancione lavado

México.- La Secretaría de Gobernación (Segob) trabaja en una iniciativa para reformar la Ley Federal de Juegos y Sorteos, con la finalidad de sancionar a quienes los utilicen para cometer el delito de lavado de dinero, anunció la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez.

En comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, para presentar los resultados del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que dicha modificación a la ley también busca dar certeza a las inversiones de dichos negocios.