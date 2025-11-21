﻿﻿
Vigilan 941 casos de gusano barrenador

Noviembre 21 del 2025
Senasica avanza de la fase de contención hacia la preparación para la erradicación. Cortesía
México.-  A un año de la detección del primer caso de gusano barrenador del ganado (GBG), México mantiene la plaga contenida en el sur–sureste, donde se concentra el 99.9 % de los casos activos, informó el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Al respecto, el órgano de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) detalló que actualmente hay 941 casos en seguimiento, equivalentes al 0.003 % del hato ganadero nacional y que, en el norte del país, no se registran casos activos.

