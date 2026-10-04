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Vinculan a proceso a gemelos por ataque

Octubre 04 del 2026
El magistrado citó que los imputados pueden alcanzar una pena de hasta 60 años de prisión al ser juzgados como mayores de edad. Cortesía
El magistrado citó que los imputados pueden alcanzar una pena de hasta 60 años de prisión al ser juzgados como mayores de edad. Cortesía

Torreón.- El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, Miguel Felipe Mery Ayup, informó que fueron vinculados a proceso los hermanos Carlos "N" y David "N" por los delitos de homicidio calificado por ser cometido con ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña en agravio de Neri Edit y por el delito de tentativa de homicidio calificado por ser cometido con ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña en agravio de Ricardo, Gerardo y menores de edad de iniciales J.A.G y R.L.S.


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