Vinculan a proceso a gemelos por ataque

Torreón.- El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, Miguel Felipe Mery Ayup, informó que fueron vinculados a proceso los hermanos Carlos "N" y David "N" por los delitos de homicidio calificado por ser cometido con ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña en agravio de Neri Edit y por el delito de tentativa de homicidio calificado por ser cometido con ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña en agravio de Ricardo, Gerardo y menores de edad de iniciales J.A.G y R.L.S.



